Владимир Остапчук заинтриговал сеть новым фото



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Остапчук опубликовал фотографию, которой продемонстрировал, что у него новая избранница

Владимир Остапчук не прекращает интриговать подписчиков. На своей странице в инстаграме он поделился фотографией, которая вызвала активные обсуждения в комментариях.

Этим кадром телеведущий поздравил всех с первым днем весны. «Весна – это любовь», – подписал шоумен.

На снимке Остапчука нежно обнимает за шею женщина. Ее лица не видно, однако можно предположить, что это его новая возлюбленная.

instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее в СМИ появилась информация Журналистам удалось разоблачить любовницу Владимира Остапчука, – СМИ , что новой избранницей шоумена является девушка по имени Кристина. Ей 33 года и она работает нотариусом.