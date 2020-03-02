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    Фото

    Владимир Остапчук заинтриговал сеть новым фото

    • Розсилка
    Владимир Остапчук заинтриговал сеть новым фото

    Остапчук опубликовал фотографию, которой продемонстрировал, что у него новая избранница

    Владимир Остапчук не прекращает интриговать подписчиков. На своей странице в инстаграме он поделился фотографией, которая вызвала активные обсуждения в комментариях.

    Этим кадром телеведущий поздравил всех с первым днем весны. «Весна – это любовь», – подписал шоумен.

    На снимке Остапчука нежно обнимает за шею женщина. Ее лица не видно, однако можно предположить, что это его новая возлюбленная.

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    instagram.com/vova_ostapchuk

    Ранее в СМИ появилась информация Журналистам удалось разоблачить любовницу Владимира Остапчука, – СМИ , что новой избранницей шоумена является девушка по имени Кристина. Ей 33 года и она работает нотариусом.

    знаменитости телеведущий весна
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