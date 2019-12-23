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    Фото

    Ирина Билык показала своего 4-летнего сына: трогательное фото

    • Розсилка
    Ирина Билык показала своего 4-летнего сына: трогательное фото
    instagram.com/bilyk_iryna

    В посте артистка поделилась размышлениями о семейных ценностях

    Украинская певица Ирина Билык не скрывает, что наслаждается материнством. Артистка вместе с фотографом Асланом Ахмадовым воспитывает 4-летнего сына Табриза. На днях звезда показала, насколько вырос ее сын.

    Вероятно, автором фотографии стал муж артистки – фотограф Аслан Ахмадов. Ранее Ирина Билык рассказывала, что он приедет в Украину, чтобы провести праздники и день рождения сына в семейном кругу. Для черно-белого фото звездная мама нежно обняла 4-летнего Табриза, укутав его в плед.

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    instagram.com/bilyk_iryna

    По словам Ирины Билык, не существует большей любви, чем родительская, что она и охотно продемонстрировала в кадре.

    «Семейные ценности – не просто традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это все, что семья переживает вместе внутри своего дома. Нет связи крепче, чем семейные узы и не существует чувства большего, чем родительская любовь», – прокомментировала фото Ирина Билык.

    фотограф певица традиции семья День рождения
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