Ирина Билык показала своего 4-летнего сына: трогательное фото



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instagram.com/bilyk_iryna

В посте артистка поделилась размышлениями о семейных ценностях

Украинская певица Ирина Билык не скрывает, что наслаждается материнством. Артистка вместе с фотографом Асланом Ахмадовым воспитывает 4-летнего сына Табриза. На днях звезда показала, насколько вырос ее сын.

Вероятно, автором фотографии стал муж артистки – фотограф Аслан Ахмадов. Ранее Ирина Билык рассказывала, что он приедет в Украину, чтобы провести праздники и день рождения сына в семейном кругу. Для черно-белого фото звездная мама нежно обняла 4-летнего Табриза, укутав его в плед.

instagram.com/bilyk_iryna

По словам Ирины Билык, не существует большей любви, чем родительская, что она и охотно продемонстрировала в кадре.

«Семейные ценности – не просто традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это все, что семья переживает вместе внутри своего дома. Нет связи крепче, чем семейные узы и не существует чувства большего, чем родительская любовь», – прокомментировала фото Ирина Билык.