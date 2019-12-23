В стрип-клубе: история знакомства Maruv с мужем



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Maruv и Александр Корсун

Певица рассказала детали истории знакомства со своим нынешним супругом

Maruv тщательно оберегает свои личные данные, а на вопрос о семье уклончиво отвечает, что родители, младший брат и ее муж - самые близкие ей люди.

Фамилию Корсун девушка получила, выйди замуж за Александра Корсуна, с Которым познакомилась еще во время учебы в Харькове. Александр во всем поддерживает Анну и является PR-менеджером проекта MARUV.

В одном из харьковских стрип-клубов Анна пела, а не демонстрировала свои прелести. Певица отмечает, что это место многому научило ее: общаться, налаживать «мосты» и другим жизненным навыкам.

С мужем Анну познакомил общий друг, который в то время работал в клубе кальянщиком.

«Когда мы познакомились, я была большой и толстой. Надевал все леопардовое. Он меня спутал со стриптизершей, но все равно полюбил. Я благодарна ему за то, что он воспринимает меня такой, какая я есть: красивая утром или некрасивая, уставшая, больная. Мы за эти восемь лет многое прошли: и холод, и голод, и успех. Мы родные люди, друг друга очень понимаем и поддерживаем », - поделилась певица.

«Поскольку это стрип-клуб, то он начал знакомство с неумисних шуток. Я его сразу поставила на место. С этого момента мы начали общаться. Где-то год мы дружили. К тому же, я ему звонила и приглашала на кофе. А он представлял из себя очень занятого », - вспоминает артистка.