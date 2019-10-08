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    Фото

    Любовница Розенко пообещала съесть свой тапок (фото)

    • Розсилка
    Любовница Розенко пообещала съесть свой тапок (фото)
    instagram.com/elena_kristina_lebed

    Телеведущая Елена-Кристина Лебедь ошеломила украинцев интимным фото

    Телеведущая и невеста экс-вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, Елена-Кристина Лебедь, почти сутки назад опубликовала новое фото со своим возлюбленным.

    В посте девушка предстала в уютном светлом свитерке в полоску, а ее жених — в свитере в зеленом оттенке.

    Телеведущая рассказала, что за выходные успела с бойфрендом посмотреть три фильма: «Оно 2», «К звездам» и «Джокер». Последнюю ленту Елена-Кристина назвала шедевральной и надеется, что актеру дадут премию Оскар, а то придется «съесть свой тапок».

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    instagram.com/elena_kristina_lebed

    Пост собрал более 10000 лайков и массу комментариев. «Все-таки вы классная пара и даже чем-то немного похожи. Счастья вам», ««Оно», как комедия получилась)», «Когда уже аферисты будут в кинотеатрах???», «Я вас очень люблю », «У Вас муж такой… как бы сказать «женственный» что ли не брутал )) и вы похожи друг на друга», «Оно крутой фильм вообще-то», «Какая красивая пара. Завидую вам, хоть и завидовать не хорошо», «Такие классные! Счастливые! Пусть любовь никогда не заканчивается», — написали комментаторы.

    фотография телеведущая Оскар
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