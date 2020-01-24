Иванка Трамп покорила трендовым образом на экономическом форуме в Давосе



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Иванка не отстает по стилю от своей не менее модной мачехи

38-летняя дочь президента США Дональда Трампа - Иванка Трапм - стала одной из почетных гостей ежегодного Всемирного экономического форума, проходящего в эти дни в Давосе.

Наследница именитого отца-миллиардера и успешная бизнес-леди появилась перед десятками камер в трендовом кашемировом пальто нежного кремового оттенка.

При этом пальто на пуговицах с капюшоном необычно украшено декоративными высокими карманами. Такое пальто отлично сочетается как с классическими брюками или джинсами, так и с платьями. Превосходный вариант на осень или теплую зиму.

Иванка же надела под пальто укороченные приталенные брючки небесного оттенка, которые открывают изящные щиколотки. А также голубую блузу под горло в белый мелкий горошек.

Отметим, что этой весной и летом горошек будет вновь актуален. Такая комбинация позволила дочке президента США подчеркнуть стройную фигуру.