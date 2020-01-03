Ирина Шейк проводит новогодние каникулы на море



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знаменитая модель отдыхает в Коста-Рике

Ирина Шейк проводит новогодние каникулы на море. Знаменитая модель поделилась горячими фотографиями из Коста-Рики в своем Instagram.

На своей странице в социальной сети 33-летняя Ирина Шейк разместила несколько снимков с отдыха. Знаменитость нежится на пляжах Коста-Рики вместе с друзьями, и, как подобает настоящей селебрити, постит заманчивые кадры в блог.

Так, на одном фото супермодель позирует лежа в купальнике и брендовой панаме, а на следующем – уже в широкополой шляпе, демонстрирует стройную фигуру и упругие ягодицы.

«День второй», – добавила короткую подпись Ира.

Восхитительный кадр вызвал восторг у фолловеров Шейк, которые принялись засыпать ее комментариями.

«Дива», «Богиня», «Настоящая красотка»,«Ты самая красивая девушка в мире», – пишут пользователи.