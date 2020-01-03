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    Фото

    Ирина Шейк проводит новогодние каникулы на море

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    Ирина Шейк проводит новогодние каникулы на море

    Знаменитая модель отдыхает в Коста-Рике

    Ирина Шейк проводит новогодние каникулы на море. Знаменитая модель поделилась горячими фотографиями из Коста-Рики в своем Instagram.

    На своей странице в социальной сети 33-летняя Ирина Шейк разместила несколько снимков с отдыха. Знаменитость нежится на пляжах Коста-Рики вместе с друзьями, и, как подобает настоящей селебрити, постит заманчивые кадры в блог.

    Так, на одном фото супермодель позирует лежа в купальнике и брендовой панаме, а на следующем – уже в широкополой шляпе, демонстрирует стройную фигуру и упругие ягодицы.

    «День второй», – добавила короткую подпись Ира.

    Восхитительный кадр вызвал восторг у фолловеров Шейк, которые принялись засыпать ее комментариями.

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    Ирина Шейк проводит новогодние каникулы на море
    Ирина Шейк проводит новогодние каникулы на море
    Ирина Шейк проводит новогодние каникулы на море

    «Дива», «Богиня», «Настоящая красотка»,«Ты самая красивая девушка в мире», – пишут пользователи.

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