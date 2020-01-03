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    Фото

    Кот уничтожил фигурку из 2400 деталей

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    Кот уничтожил фигурку из 2400 деталей

    В сети делятся вирусными фото с котом, который разбил фигуру персонажа японской манги

    О курьезном инциденте рассказал хозяин питомца на своей странице в Facebook.

    Мужчина работает в магазине игрушек. К Новому году он выполнял заказ клиента – фигурку персонажа японской манги. 

    Выполнив заказ за неделю, мастер не уследил за своим котом, который сломал изделие. Хозяин показал испорченную работу и лежащего рядом рыжего питомца на фото. В комментарии к снимкам продавец написал, что «убьет животное».

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    Кот уничтожил фигурку из 2400 деталей
    Кот уничтожил фигурку из 2400 деталей
    Кот уничтожил фигурку из 2400 деталей
    Кот уничтожил фигурку из 2400 деталей

    Кот избежал наказания, о чем свидетельствует снимок мужчины со своим любимчиком. Продавец надеется, что клиент поймет его и не станет ругать.

    фотография Facebook кот животные
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