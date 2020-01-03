Кот уничтожил фигурку из 2400 деталей



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В сети делятся вирусными фото с котом, который разбил фигуру персонажа японской манги

О курьезном инциденте рассказал хозяин питомца на своей странице в Facebook.

Мужчина работает в магазине игрушек. К Новому году он выполнял заказ клиента – фигурку персонажа японской манги.

Выполнив заказ за неделю, мастер не уследил за своим котом, который сломал изделие. Хозяин показал испорченную работу и лежащего рядом рыжего питомца на фото. В комментарии к снимкам продавец написал, что «убьет животное».

Кот избежал наказания, о чем свидетельствует снимок мужчины со своим любимчиком. Продавец надеется, что клиент поймет его и не станет ругать.