Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца

Спортсменка стала лицом майского номера и показала достоинства своей фигуры

Лучшая украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Пекина-2008, пятикратная чемпионка мира, саблистка Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL. «Для нас она временно отложила свою славную саблю и продемонстрировала свое еще одно неоспоримое достоинство - женские чары, которые обезоруживают», - пишется



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Ольга Харлан

Спортсменка стала лицом майского номера и показала достоинства своей фигуры

Лучшая украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Пекина-2008, пятикратная чемпионка мира, саблистка Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.



«Для нас она временно отложила свою славную саблю и продемонстрировала свое еще одно неоспоримое достоинство - женские чары, которые обезоруживают», - пишется в издании.

На снимках спортсменка позирует в строгом белье, а иногда и без него, прикрывая грудь руками и курткой. Также в кадре с Ольгой оказались две черных собаки, которых она держит на поводке.

Ольга окончила Николаевское училище физической культуры. Является обладательницей Кубка мира 2007 года среди юниоров. Также первое место на чемпионате мира среди юниоров она заняла и в 2008 году.

В 2007 году через несколько дней после своего 17-летия выиграла серебро на чемпионате мира в Санкт-Петербурге в командном первенстве саблисток. А на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году в командном выступлении против спортсменок из Китая 17-летняя Ольга Харлан внесла перелом в ход матча, сделав восемь точных уколов подряд, что принесло сборной Украины первое олимпийское золото 2008 года.

В 2011 году на летней Универсиаде в китайском Шэньчжэне она выиграла золотую медаль в личном первенстве.

20 февраля 2016 года завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях в Бельгии. В решающей схватке она тогда победила россиянку Яну Егорян со счетом 15:10.

Джерело: xxl.u