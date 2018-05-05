Появился Instagram для жителей Северной Кореи

Жители КНДР решили быть в тренде и начали «заливать» свои снимки в популярную социальную сеть

В Instagram появился пользователь, который пытается показать, как хорошо жить в КНДР. В профиле EverydayDPRK собраны фотографии, разрушающие стереотипы о жизни корейцев в действительности. На большинстве из них запечатлены образовательные и культурные моменты жизни граждан Северной Кореи. К тому же в кадр часто попадают моменты, подтверждающие



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@everydaydprk

Жители КНДР решили быть в тренде и начали «заливать» свои снимки в популярную социальную сеть

В Instagram появился пользователь, который пытается показать, как хорошо жить в КНДР. В профиле EverydayDPRK собраны фотографии, разрушающие стереотипы о жизни корейцев в действительности.

На большинстве из них запечатлены образовательные и культурные моменты жизни граждан Северной Кореи. К тому же в кадр часто попадают моменты, подтверждающие зажиточность людей. Самыми же ненаигранными фотографиями являются чистые улицы и неимоверные пейзажи.

Пользователи отмечают, что в свет выходят только самые удачные кадры жизни северных корейцев. Также многие обращают внимание на противоречивость кадров и декларируемых законов: к примеру, сигареты в стране практически не продаются, но выкладываются фотографии с урнами и затушенными сигаретами. Кроме того, известны случаи гонения против христиан, а сейчас, по сообщениям EverydayDPRK, в Пхеньяне открыто две протестантские церкви.

Интересно, что большое внимание в этой стране уделяется наличию технического оборудования и доступа к Интернету. На фотографиях можно увидеть детей, студентов и рабочих за ноутбуками и с мобильными телефонами в руках.

Большинство подписчиков считают такой шаг на пути к социализации очень правильным. Многие, зная хоть что-то о жизни корейцев, поддерживают стремление Северной Кореи показать свою культуру.

Джерело: styler.rbc.ua