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    Появился Instagram для жителей Северной Кореи

    Жители КНДР решили быть в тренде и начали «заливать» свои снимки в популярную социальную сеть
    В Instagram появился пользователь, который пытается показать, как хорошо жить в КНДР. В профиле EverydayDPRK собраны фотографии, разрушающие стереотипы о жизни корейцев в действительности. На большинстве из них запечатлены образовательные и культурные моменты жизни граждан Северной Кореи. К тому же в кадр часто попадают моменты, подтверждающие
    • Сьогодні, 18:28
    • Розсилка
    @everydaydprk
    @everydaydprk

    Жители КНДР решили быть в тренде и начали «заливать» свои снимки в популярную социальную сеть

    В Instagram появился пользователь, который пытается показать, как хорошо жить в КНДР. В профиле EverydayDPRK собраны фотографии, разрушающие стереотипы о жизни корейцев в действительности.

    На большинстве из них запечатлены образовательные и культурные моменты жизни граждан Северной Кореи. К тому же в кадр часто попадают моменты, подтверждающие зажиточность людей. Самыми же ненаигранными фотографиями являются чистые улицы и неимоверные пейзажи.

    Пользователи отмечают, что в свет выходят только самые удачные кадры жизни северных корейцев. Также многие обращают внимание на противоречивость кадров и декларируемых законов: к примеру, сигареты в стране практически не продаются, но выкладываются фотографии с урнами и затушенными сигаретами. Кроме того, известны случаи гонения против христиан, а сейчас, по сообщениям EverydayDPRK, в Пхеньяне открыто две протестантские церкви.

    Интересно, что большое внимание в этой стране уделяется наличию технического оборудования и доступа к Интернету. На фотографиях можно увидеть детей, студентов и рабочих за ноутбуками и с мобильными телефонами в руках.

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    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи
    Появился Instagram для жителей Северной Кореи

    Большинство подписчиков считают такой шаг на пути к социализации очень правильным. Многие, зная хоть что-то о жизни корейцев, поддерживают стремление Северной Кореи показать свою культуру.

    Джерело: styler.rbc.ua

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