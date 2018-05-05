Опубликована подборка лучших фото Ивано-Франковска ко дню города

Наиболее эффектные снимки города из социальных сетей

Ивано-Франковск был основан в 1662 году польским гетманом Анджеем Потоцким и в том же году, 7 мая, он выхлопотал для города Магдебургское право, сообщает «Главком». Эта дата и принята местными жителями за День города, однако отмечается, как правило, в первые или вторые выходные мая, если май начинается в воскресенье. По случаю

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Наиболее эффектные снимки города из социальных сетей

Ивано-Франковск был основан в 1662 году польским гетманом Анджеем Потоцким и в том же году, 7 мая, он выхлопотал для города Магдебургское право, сообщает «Главком».

Эта дата и принята местными жителями за День города, однако отмечается, как правило, в первые или вторые выходные мая, если май начинается в воскресенье.

По случаю 356-летия со дня основания города с четвертого до шестое мая в городе проходят традиционные празднования.



Главная особенность празднования Дня города в Ивано-Франковске - это огромное число проведенных здесь фестивалей. Традиционным считается так называемый «Праздник кузнецов», который проводится уже более 10 лет.

Кроме того, вы можете удивиться чудесам кузнецов на выставке «Орнаментальная ковка». В этих мероприятиях принимают участие мастера из более чем 20 стран, поэтому Ивано-Франковск все чаще и чаще называют кузнечной столицей Украины.



Еще одной праздничной традицией является фестиваль творческих коллективов Ивано-Франковска «Прикарпатская весна».

Всего в нынешнем перечне насчитывается 135 различных событий, посвященных Дню города Ивано-Франковска. В частности, это фестиваль «Карпатское пространство», вечеринки для молодежи «Гуцул-пати» и «Бешеная пати в доме Потоцкого», уже традиционный «Праздник кузнецов» и многое другое.