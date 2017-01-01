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    Иванка Трамп впечатлила своим образом на саммите в Индии

    Дочь Дональда Трампа надела экзотичный наряд
    Дочь президента США Иванка Трамп пришла на саммит по глобальному предпринимательству в индийском Хайдарабаде в стильном платье. В рамках мероприятия она встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Для этой встречи дочь Дональда Трампа выбрала жаккардовое платье-миди с цветочным принтом от Erdem. Его стоимость составляет $2485. Образ
    • Сьогодні, 13:27
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    Дочь Дональда Трампа надела экзотичный наряд

    Дочь президента США Иванка Трамп пришла на саммит по глобальному предпринимательству в индийском Хайдарабаде в стильном платье. В рамках мероприятия она встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Для этой встречи дочь Дональда Трампа выбрала жаккардовое платье-миди с цветочным принтом от Erdem. Его стоимость составляет $2485. Образ был дополнен чёрными туфлями.

    Иванка Трамп часто удивляет своими оригинальными нарядами. Во время официальных визитов девушка надевает изысканные платья и костюмы, привлекая внимание общественности.

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    Иванка Трамп впечатлила своим образом на саммите в Индии
    Иванка Трамп впечатлила своим образом на саммите в Индии

    Иконой делового стиля стала также и супруга президента США – Меланья Трамп. Например, последняя на недавней церемонии помилования индейки была замечена в кожаной юбке-карандаш от Hervé Pierre, водолазке от Victoria Beckham и пальто с цветочным принтом от Stella McCartney. Общая стоимость этого наряда составила $1625.

    Джерело: Сегодня

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