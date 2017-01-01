Иванка Трамп впечатлила своим образом на саммите в Индии
- Сьогодні, 13:27
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Дочь Дональда Трампа надела экзотичный наряд
Дочь президента США Иванка Трамп пришла на саммит по глобальному предпринимательству в индийском Хайдарабаде в стильном платье. В рамках мероприятия она встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Для этой встречи дочь Дональда Трампа выбрала жаккардовое платье-миди с цветочным принтом от Erdem. Его стоимость составляет $2485. Образ был дополнен чёрными туфлями.
Иванка Трамп часто удивляет своими оригинальными нарядами. Во время официальных визитов девушка надевает изысканные платья и костюмы, привлекая внимание общественности.
Иконой делового стиля стала также и супруга президента США – Меланья Трамп. Например, последняя на недавней церемонии помилования индейки была замечена в кожаной юбке-карандаш от Hervé Pierre, водолазке от Victoria Beckham и пальто с цветочным принтом от Stella McCartney. Общая стоимость этого наряда составила $1625.
Джерело: Сегодня