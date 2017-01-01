«Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке

Странные наряды собрали множество колких комментариев

В оккупированной террористами Горловке (Донецкая обл.) состоялся Конкурс красоты и грации «Мисс-2018». Наиболее странные наряды с этого мероприятия появились на троллинг-блоге «Рагу.лі». Снимки нарядов автор этого паблика подписала колкими комментариями: «Минусовая эстетичность», «Гуманитарная катастрофа.

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Странные наряды собрали множество колких комментариев

В оккупированной террористами Горловке (Донецкая обл.) состоялся Конкурс красоты и грации «Мисс-2018». Наиболее странные наряды с этого мероприятия появились на троллинг-блоге «Рагу.лі».

Снимки нарядов автор этого паблика подписала колкими комментариями: «Минусовая эстетичность», «Гуманитарная катастрофа. Визуализация», «Костюм тампона, с которым что-то пошло не так», «платье из газетных конусов из под семок».

Как пишет «Главком», не отставали в своей резкости и другие пользователи: