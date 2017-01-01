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    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке

    Странные наряды собрали множество колких комментариев
    В оккупированной террористами Горловке (Донецкая обл.) состоялся Конкурс красоты и грации «Мисс-2018». Наиболее странные наряды с этого мероприятия появились на троллинг-блоге «Рагу.лі». Снимки нарядов автор этого паблика подписала колкими комментариями: «Минусовая эстетичность», «Гуманитарная катастрофа.
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:41
    • Розсилка

    Странные наряды собрали множество колких комментариев

    В оккупированной террористами Горловке (Донецкая обл.) состоялся Конкурс красоты и грации «Мисс-2018». Наиболее странные наряды с этого мероприятия появились на троллинг-блоге «Рагу.лі».

    Снимки нарядов автор этого паблика подписала колкими комментариями: «Минусовая эстетичность», «Гуманитарная катастрофа. Визуализация», «Костюм тампона, с которым что-то пошло не так», «платье из газетных конусов из под семок».

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    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке
    «Сатанинский ритуал»: Сеть высмеяла конкурс красоты в Горловке

    Как пишет «Главком», не отставали в своей резкости и другие пользователи:

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