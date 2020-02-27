Jerry Heil показала пикантные фото в белье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram/thejerryheil

Финалистка национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil взбудоражила поклонников откровенным снимком

Звезда позировала в откровенном белье лимонного цвета, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

«На той съемке мне так важно было не строить из себя секси-кошечку, и в то же время не бояться снять одежду и позировать. Какая есть...» – написала Jerry Heil.

Отметим, что подписчики девушки оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.