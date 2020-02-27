  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Белла Хадид в полупрозрачном наряде стала звездой откровенного шоу Mugler в Париже

    • Розсилка
    <p>Шоу модного дома Mugler уже назвали одним их самых откровенных показов Недели моды в Париж</p> <div></div> - Белла Хадид в полупрозрачном наряде стала звездой откровенного шоу Mugler в Париже

    Шоу модного дома Mugler уже назвали одним их самых откровенных показов Недели моды в Париж

    Фото: instagram.com/bellahadid/

    Креативный директор Кейси Кадволладер облачил манекенщицу в очень откровенный наряд

    23-летняя супермодель Белла Хадид, признанная экспертами самой красивой женщиной в мире, в дерзком образе прошла по подиуму на шоу Mugler в Париже.

    Белла дефилировала в полупрозрачном комбинезоне телесного цвета, который буквально сливался с цветом ее кожи. Черная вставка, имитирующая платье, едва прикрывала интимные места. Наряд повторил изгибы тела супермодели и практически не оставил места для фантазии.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Белла Хадид в полупрозрачном наряде стала звездой откровенного шоу Mugler в Париже
    Белла Хадид в полупрозрачном наряде стала звездой откровенного шоу Mugler в Париже
    Фото: instagram.com/bellahadid/

    Шоу модного дома Mugler уже назвали одним их самых откровенных показов Недели моды в Париже. Кейси Кадволладер и в этот раз остался верен бунтарскому характеру основателя бренда Тьерри Мюглера.

     Читайте также: Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении
    знаменитости певица Белла Хадид
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ