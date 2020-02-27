Белла Хадид в полупрозрачном наряде стала звездой откровенного шоу Mugler в Париже



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Шоу модного дома Mugler уже назвали одним их самых откровенных показов Недели моды в Париж Фото: instagram.com/bellahadid/

Креативный директор Кейси Кадволладер облачил манекенщицу в очень откровенный наряд

23-летняя супермодель Белла Хадид, признанная экспертами самой красивой женщиной в мире, в дерзком образе прошла по подиуму на шоу Mugler в Париже.

Белла дефилировала в полупрозрачном комбинезоне телесного цвета, который буквально сливался с цветом ее кожи. Черная вставка, имитирующая платье, едва прикрывала интимные места. Наряд повторил изгибы тела супермодели и практически не оставил места для фантазии.

Шоу модного дома Mugler уже назвали одним их самых откровенных показов Недели моды в Париже. Кейси Кадволладер и в этот раз остался верен бунтарскому характеру основателя бренда Тьерри Мюглера.