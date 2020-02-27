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    Шоу-биз

    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)

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    Биби Рекса - Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Биби Рекса

    Биби призналась, что терапия помогла ей быть уравновешеннее

    В 2019 году певица заявила, что страдает биполярным расстройством, а теперь рассказала о болезни. Она заявила в интервью порталу Self, что обратилась за помощью к психологу, который и помог ей.

    «Это страшно, но в какой-то момент ты должен принять себя или ты так и будешь держать это в себе. В конце концов, болезнь никого, кроме тебя, не касается. Я очень долго ждала, когда начну принимать лекарства. Я очень боялась, что это изменит мою сущность, я не буду никогда тем человеком, которым была раньше», – сказала она.

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    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)
    Певица Биби Рекса впервые рассказала о биполярном расстройстве (фото)

    Также Биби призналась, что терапия помогла ей быть уравновешеннее. «Лечение помогло мне жить более сбалансированной жизнью, меньше взлетов и падений. Когда мои лекарства начали действовать, я не могла поверить в своим ощущениям. Я не ожидала, что так чувствуют себя здоровые люди», – поделилась Рекса.

    Напомним, биполярное расстройство – это психическое расстройство, при котором чередуются маниакальные и депрессивные состояния. В фазе мании у человека невероятно хорошее настроение, он энергичен, жизнерадостен и при этом легко раздражается, при депрессии наоборот. В большинстве случаев биполярное расстройство лечится медикаментами и психотерапией.

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