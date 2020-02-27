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    Фото

    Каменских и Потап отправились на утреннюю пробежку (фото)

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    Каменских и Потап отправились на утреннюю пробежку (фото)

    Звезды отправились в киевский ботсад

    Украинская певица Настя Каменских опубликовало фото с утренней тренировки со своим мужем Потапом. На снимках певица предстала без макияжа. Фото опубликованы на ее странице в Instagram.

    Звезды отправились на утреннюю пробежку в киевский ботсад. Артисты сфотографировались в спортивных костюмах и шапочках. 

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    Каменских и Потап отправились на утреннюю пробежку (фото)
    Каменских и Потап отправились на утреннюю пробежку (фото)

    В комментариях подписчики Насти отметили, что и она, и ее муж Потап выглядят постаревшими. «Старовато выглядите», «Постарела», «О, а что за старпер у тебя сзади стоит?», «На лица прям осунулись», «Неудачное фото!!! Ретушь фото аж зашкаливает...  Лица такие худые», - пишут в сети.
    знаменитости фотография Настя Каменских певица Потап Instagram
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