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    Как заманить кота в ловушку? Он обязательно сядет в круг

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    Как заманить кота в ловушку? Он обязательно сядет в круг
    reddit.com

    Интернет охватил кошачий флешмоб, который не оставит равнодушным ни одного кошатника

    Недавно всемирную сеть охватил своеобразный флешмоб. Пользователи социальных сетей начали массово публиковать фотографии, на которых коты сидят в центре круга.

    Хозяева животных утверждают, что если на пол уложить полотенце, (веревку, провод, гирлянду) в форме круга, то пушистые питомцы обязательно устремятся туда и усядутся в центре. 

    Причем, даже если у вас получится треугольник или прямоугольник, кот все равно проникнет в середину. Главное, чтобы пространство было замкнутым.

    Такой эксперимент вызвал массу восторженных отзывов от хозяев пушистых любимцев. Социальные сети пополняются огромных количеством фотографий, которые доказывают, что методика работает.

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    reddit.com
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    reddit.com

    Одной из возможных причин, почему кошки попадаются в эти круги, может являться их потребность в безопасности. Коты любят маленькие и укромные места, поэтому иллюзия закрытого пространства, где можно спрятаться, заставляет их заходить в круг.


    фотография кот интернет животные
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