Как заманить кота в ловушку? Он обязательно сядет в круг

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Интернет охватил кошачий флешмоб, который не оставит равнодушным ни одного кошатника

Недавно всемирную сеть охватил своеобразный флешмоб. Пользователи социальных сетей начали массово публиковать фотографии, на которых коты сидят в центре круга.

Хозяева животных утверждают, что если на пол уложить полотенце, (веревку, провод, гирлянду) в форме круга, то пушистые питомцы обязательно устремятся туда и усядутся в центре.

Причем, даже если у вас получится треугольник или прямоугольник, кот все равно проникнет в середину. Главное, чтобы пространство было замкнутым.



Такой эксперимент вызвал массу восторженных отзывов от хозяев пушистых любимцев. Социальные сети пополняются огромных количеством фотографий, которые доказывают, что методика работает.

Одной из возможных причин, почему кошки попадаются в эти круги, может являться их потребность в безопасности. Коты любят маленькие и укромные места, поэтому иллюзия закрытого пространства, где можно спрятаться, заставляет их заходить в круг.

