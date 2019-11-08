Безусловная любовь: немецкая овчарка и хорек стали друзьями



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instagram.com/nova_n_pacco

Их владелица Диана Гриб переживала, что питомцы не найдут общий язык. А зря!

Примеры необычной дружбы между животными являются прекрасным доказательством того, что для любви не существует границ. Немецкая овчарка Нова и хорек Пакко знают об этом не понаслышке.

Диана Гриб, владелица питомцев, говорит, что они без ума друг от друга с первого дня знакомства. Впрочем, тут определенную роль играет и то, как девушка воспитывала свою собаку.

Диана провела большое количество времени, обучая четвероногого друга ладить с другими животными. Она умудрилась привить овчарке любовь ко многим видам животных, включая попугаев, кошек и крыс.

В итоге щенок ладил со всеми. И такого подхода Диана придерживалась неспроста. Ведь она помимо овчарки мечтала еще о хорьке. И как только девушка поняла, что собака нормально отнесется к появлению второго маленького питомца, она отправилась за хорьком.

Именно так началась трогательная история дружбы этой парочки. Оказалось, что овчарка и хорек очень похожи. Они оба смелые, игривые и любопытные.

Пакко, попав в новый дом, тут же принялся его исследовать. А Нова заинтересованно наблюдала за ним. Буквально через несколько дней хорек обратил внимание на собаку, и началась их дружба.

Сейчас животные вместе путешествуют, гуляют, играют, даже спят. А Диана говорит, что ей иногда кажется, будто бы у нее в доме живут две собаки, а не одна.

Девушка завела им профиль в Instagram, на который менее чем за месяц подписалось более 2 тыс. человек.

Джерело: boredpanda.com