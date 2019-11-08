Безусловная любовь: немецкая овчарка и хорек стали друзьями
Их владелица Диана Гриб переживала, что питомцы не найдут общий язык. А зря!
Примеры необычной дружбы между животными являются прекрасным доказательством того, что для любви не существует границ. Немецкая овчарка Нова и хорек Пакко знают об этом не понаслышке.
Диана Гриб, владелица питомцев, говорит, что они без ума друг от друга с первого дня знакомства. Впрочем, тут определенную роль играет и то, как девушка воспитывала свою собаку.
Диана провела большое количество времени, обучая четвероногого друга ладить с другими животными. Она умудрилась привить овчарке любовь ко многим видам животных, включая попугаев, кошек и крыс.
В итоге щенок ладил со всеми. И такого подхода Диана придерживалась неспроста. Ведь она помимо овчарки мечтала еще о хорьке. И как только девушка поняла, что собака нормально отнесется к появлению второго маленького питомца, она отправилась за хорьком.
Именно так началась трогательная история дружбы этой парочки. Оказалось, что овчарка и хорек очень похожи. Они оба смелые, игривые и любопытные.
Пакко, попав в новый дом, тут же принялся его исследовать. А Нова заинтересованно наблюдала за ним. Буквально через несколько дней хорек обратил внимание на собаку, и началась их дружба.
Сейчас животные вместе путешествуют, гуляют, играют, даже спят. А Диана говорит, что ей иногда кажется, будто бы у нее в доме живут две собаки, а не одна.
Девушка завела им профиль в Instagram, на который менее чем за месяц подписалось более 2 тыс. человек.
Джерело: boredpanda.com