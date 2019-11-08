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    Названа самая уютная поза для нежного осеннего секса

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    Названа самая уютная поза для нежного осеннего секса
    newsdaily.org.ua

    Популярный женский глянец предложил восемь комфортных поз для теплого осеннего секса

    Эксперты считают, что осень - самое время добавить вашему секса тепла. Это лучший способ показать, как вы любите друг друга. 

    Вы можете заниматься любовью под лаской плюшевого пледа, и не волноваться о начале отопительного сезона.

    Такому настроению способствуют определенные секс-позы. 

    Возглавляет рейтинг очень чувственная и открытая поза «качели». Для качественного ее выполнения оба партнера должны быть максимально задействованы и найти комфортный обоим ритм.

    В этой позиции мужчина сидит на краю кровати, ступни на полу, пока он поддерживает свою партнершу под руки, а она осторожно отклоняешься назад.

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    cosmo.ru
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    cosmo.ru
    cosmo.ru
    cosmo.ru
    cosmo.ru

    Также в рейтинг самых нежных секс-поз вошли «лицом к лицу», «игра в тачки», «боковые ножницы», «веселые картинки», «ложечки», «назад в тантру».


    Джерело: cosmo.ru

    рейтинг фотография здоровье секс время
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