Названа самая уютная поза для нежного осеннего секса



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Популярный женский глянец предложил восемь комфортных поз для теплого осеннего секса

Эксперты считают, что осень - самое время добавить вашему секса тепла. Это лучший способ показать, как вы любите друг друга.

Вы можете заниматься любовью под лаской плюшевого пледа, и не волноваться о начале отопительного сезона.

Такому настроению способствуют определенные секс-позы.

Возглавляет рейтинг очень чувственная и открытая поза «качели». Для качественного ее выполнения оба партнера должны быть максимально задействованы и найти комфортный обоим ритм.

В этой позиции мужчина сидит на краю кровати, ступни на полу, пока он поддерживает свою партнершу под руки, а она осторожно отклоняешься назад.

Также в рейтинг самых нежных секс-поз вошли «лицом к лицу», «игра в тачки», «боковые ножницы», «веселые картинки», «ложечки», «назад в тантру».





Джерело: cosmo.ru