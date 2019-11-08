Космос в каждом кадре: Ulia Lord сняла клип на песню «Вільні»

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Съемки клипа проходили в Киеве

Украинская певица Юлия Лорд поделилась с меломанами клипом на новый сингл «Вільні».

«Когда работаю над новым материалом, происходит магия, как я это называю - когда мир вокруг вступает в творческий процесс. То есть, в то время, как мы писали музыку вместе с Дмитрием Решетником к песне «Вільні», я случайно наткнулась на странное строение - заброшенную, незаконченную, в центре которой ринг, окруженный тремя уровнями этажей и накрыт металлическим ажурным куполом».

«Потом мне приснился астронавт, блуждающий среди развалин, пытаясь понять, куда попал. Метафора наших собственных блужданий в поисках себя».

«Этот «приют сталкеров» или объект, заброшенный инопланетянами, которые в силу специфики работы муниципальных органов не смогли ввести его в эксплуатацию, вдохновил меня на идею видео, которой я поделилась с Владимиром Кратинов и мы решили ее воплотить».

Юлия ранее работала вместе с Владимиром, когда снимала видео на песню «Тело» с альбома «8 секунд». В разработке образа певице помог Олег Белый - White, дизайнер и фото-художник, автор обложки сингла «Вільні» и фото, сопровождавших релиз.

Юлия с юмором рассказывает об идее произведения, однако совершенно серьезно можно утверждать, что мы все «свободные в каждом мгновении й минуте» в своем выборе и это - счастье, когда мы выбираем друг друга.