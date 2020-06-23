Как животные переживают за свои любимые игрушки (трогательные фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Терпеливо ждут, пока мамочка починит их игрушку», - подписывают фото пользователи сети.

У кошек и собак почти всегда есть любимые игрушки, которые уже изрядно потрепались от старости. Однако питомцы их так обожают, что не готовы променять этих верных приятелей даже на самые крутые и дорогущие косточки и мячики.

Именно поэтому хозяева время от времени приводят в приличное состояние плюшевых друзей своих питомцев, стирая и зашивая их. Особенно интересно в это время наблюдать за реакцией кошек и собак. Собрали для вас фото очаровательных домашних животных, которые слишком сильно любят свои игрушки.

«Пикл и его братья ни на шаг не отходят от машинки, когда там стираются их любимые игрушки», «Мой кот Лукас сидел так все время, пока бабушка зашивала его любимого леопарда», «Ждет, пока его игрушки высохнут», «Сегодня я потратила час на ремонт любимых игрушек Ньютона. Вы только взгляните на выражение его морды», «Мой терьер ждет, когда я починю его любимую собачью игрушку. Снова», «Терпеливо ждут, пока мамочка починит их игрушку», - подписывают фото пользователи сети.