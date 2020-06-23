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    Курьез

    Супруга принца Уильяма нарядила детей в дешевую одежду для праздничного фото

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    Принц Уильям с детьми&nbsp; - Супруга принца Уильяма нарядила детей в дешевую одежду для праздничного фото
    Принц Уильям с детьми 
    instagram.com/kensingtonroyal/

    Старшего сына сфотографировали в зеленой футболке за пять фунтов стерлингов

    Герцогиня Кембриджская Кэтрин выбрала для своих детей дешевую одежду из масс-маркета для фотосессии в честь Дня отца. Об этом сообщает Metro.

    На размещенном кадре ее супруг принц Уильям запечатлен на качелях вместе с тремя детьми: Шарлоттой, Джорджем и Луи.

    Так, дочь герцогов попозировала в джинсовом комбинезоне John Lewis за 10 фунтов стерлингов и розовых кедах того же бренда за 24 фунта стерлингов.

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    Супруга принца Уильяма нарядила детей в дешевую одежду для праздничного фото
    Супруга принца Уильяма нарядила детей в дешевую одежду для праздничного фото
    Супруга принца Уильяма нарядила детей в дешевую одежду для праздничного фото
    instagram.com/kensingtonroyal/

    В то же время принц Луи сидит на коленях у отца в синем поло Gap с нашивкой в виде медведя и обуви марки Trotters. Стоимость вещей составляет 12 и 22 фунта стерлингов соответственно.

    Старшего сына супружеской пары Джорджа сфотографировали в зеленой футболке H&M за пять фунтов стерлингов.

    Отмечается, что праздничная фотография была сделана самой Кейт Миддлтон. Она также поделилась другим снимком, на котором принц Уильям обнимается с детьми на газоне.

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    фотография Кейт Миддлтон Принц Уильям
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