Канадская художница обвинила Gucci в плагиате



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Итальянский бренд Gucci постоянно попадает в неприятные ситуации, которые, так или иначе, касаются тем плагиата

Модный дом Gucci в широких кругах мира моды заработал не самую лестную репутацию. Последние годы были особенно насыщенными скандальными уличениями бренда в воровстве креативных идей.

Так, Gucci снова оказались в центре скандала: канадская художница Шарона Франклин обвинила итальянский бренд в плагиате.

instagram.com/gucci

Девушка получила известность благодаря тортам из желе, в которые она помещает разные предметы, от цветов до украшений. Шарона делится своими работами с поклонниками в Instagram.

По словам Франклин, модный дом сам предложил ей поработать над рекламной кампанией курортной коллекции 2020 года — художница должна была сделать свои фирменные скульптуры в виде желейных тортов — представители Gucci даже прислали ей соглашение о неразглашении.

Внезапно бренд решил отказаться от сотрудничества, а через некоторое время Франклин увидела в Instagram Gucci фотографии с предметами, похожими на ее арт-объекты. После этого художница выложила в свой Instagram пост с обвинениями в адрес бренда, опубликовав в качестве доказательств скриншоты переписок с несколькими сотрудниками из команды Gucci.

«Будучи художницей с инвалидностью, которая живет в социальной квартире и на соцобеспечении, я была невероятно взволнована, получив такой шанс проявить себя. Я с нетерпением ждала возможности поделиться своими работами для подобного проекта с тех самых пор, как начала делать эти торты, с тех самых пор, как еще ребенком собирала цветы, выращенные моей бабушкой. Быть обманутой гигантским модным брендом стоимостью 47,2 миллиарда долларов — это немного больше, чем просто разочарование. Отбирать работу у людей с инвалидностью — это не модно», — написала Шарона.

Пока ни модный дом, ни его креативный директор Алессандро Микеле не

прокомментировали обвинения.

Джерело: hochu.ua