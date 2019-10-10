  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Канадская художница обвинила Gucci в плагиате

    • Розсилка
    Канадская художница обвинила Gucci в плагиате
    mandarinka.top

    Итальянский бренд Gucci постоянно попадает в неприятные ситуации, которые, так или иначе, касаются тем плагиата

    Модный дом Gucci в широких кругах мира моды заработал не самую лестную репутацию. Последние годы были особенно насыщенными скандальными уличениями бренда в воровстве креативных идей.

    Так, Gucci снова оказались в центре скандала: канадская художница Шарона Франклин обвинила итальянский бренд в плагиате.

    ____16.12.26
    instagram.com/gucci

    Девушка получила известность благодаря тортам из желе, в которые она помещает разные предметы, от цветов до украшений. Шарона делится своими работами с поклонниками в Instagram.

    По словам Франклин, модный дом сам предложил ей поработать над рекламной кампанией курортной коллекции 2020 года — художница должна была сделать свои фирменные скульптуры в виде желейных тортов — представители Gucci даже прислали ей соглашение о неразглашении.

    Внезапно бренд решил отказаться от сотрудничества, а через некоторое время Франклин увидела в Instagram Gucci фотографии с предметами, похожими на ее арт-объекты. После этого художница выложила в свой Instagram пост с обвинениями в адрес бренда, опубликовав в качестве доказательств скриншоты переписок с несколькими сотрудниками из команды Gucci.

    «Будучи художницей с инвалидностью, которая живет в социальной квартире и на соцобеспечении, я была невероятно взволнована, получив такой шанс проявить себя. Я с нетерпением ждала возможности поделиться своими работами для подобного проекта с тех самых пор, как начала делать эти торты, с тех самых пор, как еще ребенком собирала цветы, выращенные моей бабушкой. Быть обманутой гигантским модным брендом стоимостью 47,2 миллиарда долларов — это немного больше, чем просто разочарование. Отбирать работу у людей с инвалидностью — это не модно», — написала Шарона.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    instagram.com/paid.technologies
    instagram.com/paid.technologies
    instagram.com/paid.technologies
    instagram.com/paid.technologies
    instagram.com/paid.technologies
    instagram.com/paid.technologies
    instagram.com/paid.technologies
    instagram.com/paid.technologies
    instagram.com/paid.technologies
    instagram.com/paid.technologies

    Пока ни модный дом, ни его креативный директор Алессандро Микеле не
    прокомментировали обвинения.

    Джерело: hochu.ua

    фотография искусство дом Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ