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    Майли Сайрус попала в больницу (фото)

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    Майли Сайрус попала в больницу (фото)
    ru.hellomagazine.com

    Майли Сайрус была экстренно госпитализирована с диагнозом — тонзиллит

    Популярную голливудскую певицу и актрису Майли Сайрус экстренно госпитализировали.

    Это произошло на следующий день после того, как звезда сообщила своим фанатам, что у нее диагностирован тонзиллит — воспаление горла в районе небных миндалин. Звезде поставили капельницу и прописали постельный режим.
     Друзья и близкие исполнительницы оставили множество букетов цветов в палате и осыпали больничную койку поп-звезды лепестками роз.

    Фотографиями с больницы Сайрус поделилась в личных Instagram-сториз.

    Отметим, что навестить Майли пришла ее мама — Тиш Сайрус, которая расчесывала дочке волосы. А также новый возлюбленный певицы Коди Симпсон. Он исполнил песню, написанную специально для артистки.

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    instagram.com/mileycyrus
    instagram.com/mileycyrus
    instagram.com/mileycyrus
    instagram.com/mileycyrus
    instagram.com/mileycyrus

    «Мне внезапно стало намного лучше. Этот милый парень приехал ко мне в госпиталь и спел лучшую песню, которую написал специально для меня. Приехал с розами и с гитарой в руке», - подписала фотографии с любимым Сайрус.

    Джерело: obozrevatel.com

    знаменитости фотография
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