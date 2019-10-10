Майли Сайрус попала в больницу (фото)



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Майли Сайрус была экстренно госпитализирована с диагнозом — тонзиллит

Популярную голливудскую певицу и актрису Майли Сайрус экстренно госпитализировали.

Это произошло на следующий день после того, как звезда сообщила своим фанатам, что у нее диагностирован тонзиллит — воспаление горла в районе небных миндалин. Звезде поставили капельницу и прописали постельный режим.

Друзья и близкие исполнительницы оставили множество букетов цветов в палате и осыпали больничную койку поп-звезды лепестками роз.

Фотографиями с больницы Сайрус поделилась в личных Instagram-сториз.

Отметим, что навестить Майли пришла ее мама — Тиш Сайрус, которая расчесывала дочке волосы. А также новый возлюбленный певицы Коди Симпсон. Он исполнил песню, написанную специально для артистки.

«Мне внезапно стало намного лучше. Этот милый парень приехал ко мне в госпиталь и спел лучшую песню, которую написал специально для меня. Приехал с розами и с гитарой в руке», - подписала фотографии с любимым Сайрус.

Джерело: obozrevatel.com