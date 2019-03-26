Макс «Физрук» Сосновский записал первый музыкальный трек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Макс «Физрук» Сосновский

Участник «Топ-модели по-украински» и герой сериалити «Киев днем и ночью» записал свой первый трек и тут же отправился с концертным туром по стране

Танцор, учитель физкультуры, модель. Казалось бы, ну чем еще может заняться Макс Сосновский? Оказывается, много чем. Например, начать писать тексты песен и даже их петь. Сегодня Физрук представит свой дебютный трек в эфире одной из украинских радиостанций. Мы заранее расспросили Макса о новом витке его творчества.

«Я никогда не занимался музыкой профессионально, – говорит Сосновский. – Только пел в школьном хоре вторым голосом. Честно говоря, ходил туда, потому что на репетиции нас отпускали с пятого-шестого урока. Но к музыке меня всегда тянуло. И полтора года назад, еще во время эфиров «Топ-модели по-украински» на Новом канале, я написал и записал трек «Моя мала». Тогда я переключился на съемки в «Киев днем и ночью». А теперь появились время и желание развивать себя в новой сфере».

Кстати, «Моя мала» стала саундтреком к одному из эпизодов сериалити «Киев днем и ночью». И это только начало.

«После того как эта песня появилась в сериалити, мне постоянно писали фанаты: когда выйдет трек? – рассказывает Физрук. – Приглашали меня выступить с ним в разных клубах. Сейчас я записал еще несколько песен, составил часовую программу и готов отправиться в свой первый тур! Пока в нем только три города – Киев, Ивано-Франковск и Херсон, но я верю, что в будущем соберу «Олимпийский».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКС СОСНОВСКИЙ (@maxsosnovskyi) 26 Мар 2019 в 2:33 PDT

В концертной программе Физрука (именно такой псевдоним взял себе Сосновский) – песни, танцы, элементы диджеинга и «полный движ».

«Все тексты песен пишу сам, в этом плане я потерял девственность – никогда не писал стихов, а тут начал. С музыкой мне помогают, – поделился участник проектов Нового канала. – Мои треки – это соединение несоединяемого. Я очень старался быть в них собой. Думаю, когда все познакомятся с моим творчеством, сразу станет понятно – я открытый человек. И не боюсь прямо говорить, что плохо пою, и никогда не занимался музыкой. Но мне интересно попробовать. А там встретимся у касс и посмотрим, что из этого получится».