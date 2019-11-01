Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Реалити-дива выбрала один из самых пикантных образов на Хэллоуин

39-летняя Ким Кардашьян перевоплотилась в Эль Вудс – главную героиню фильма «Блондинка в законе». Для слишком молодых напомним, что это комедия 2001 года про обеспеченную красотку и «Мисс университет», которая решает поступить на юридический факультет в Гарвард и добивается цели.

И Ким не только повторила ее образ с розовым платьем, но и сняла ролик, точь-в-точь повторяющий видео-эссе Эль для поступления в Гарвард. Даже купальники одинаковые.