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    Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> <p></p> - Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Реалити-дива выбрала один из самых пикантных образов на Хэллоуин

    39-летняя Ким Кардашьян перевоплотилась в Эль Вудс – главную героиню фильма «Блондинка в законе». Для слишком молодых напомним, что это комедия 2001 года про обеспеченную красотку и «Мисс университет», которая решает поступить на юридический факультет в Гарвард и добивается цели.

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    Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)
    Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)
    Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)
    Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)
    Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)
    Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)
    Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)
    Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)
    Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)
    Ким Кардашьян обнажилась ради Хэллоуина (фото)
    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    И Ким не только повторила ее образ с розовым платьем, но и сняла ролик, точь-в-точь повторяющий видео-эссе Эль для поступления в Гарвард. Даже купальники одинаковые.

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