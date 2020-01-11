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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер в провокационном обтягивающем наряде восхитила поклонников

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер показала новый яркий образ</p> <div></div> - Кайли Дженнер в провокационном обтягивающем наряде восхитила поклонников

    22-летняя Кайли Дженнер показала новый яркий образ

    Самая молодая миллиардерша в мире примерила откровенный наряд с прозрачными вставками

    Младшая сестра Ким Кардашьян, 22-летняя Кайли Дженнер побаловала фанатов снимком, для которого позировала в провокационным комбинезоном ярко-оранжевого цвета с длинными рукавами и высоким воротником. Под него она надела белье телесного цвета.

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    Кайли Дженнер в провокационном обтягивающем наряде восхитила поклонников
    Кайли Дженнер в провокационном обтягивающем наряде восхитила поклонников
    Кайли Дженнер в провокационном обтягивающем наряде восхитила поклонников
    Кайли Дженнер в провокационном обтягивающем наряде восхитила поклонников
    Кайли Дженнер в провокационном обтягивающем наряде восхитила поклонников
    Кайли Дженнер в провокационном обтягивающем наряде восхитила поклонников
    Кайли Дженнер в провокационном обтягивающем наряде восхитила поклонников

    Участница реалити-шоу позировала на фоне своей гардеробной комнаты. За ее спиной видны десятки эксклюзивных сумок Birkin, стоимость которых достигает несколько сотен тысяч долларов. В кадре также заметны клатчи и рюкзаки от самых модных брендов.

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    знаменитости певица Кардашьян шоу-бизнес
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