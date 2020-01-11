Кайли Дженнер в провокационном обтягивающем наряде восхитила поклонников



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22-летняя Кайли Дженнер показала новый яркий образ

Самая молодая миллиардерша в мире примерила откровенный наряд с прозрачными вставками

Младшая сестра Ким Кардашьян, 22-летняя Кайли Дженнер побаловала фанатов снимком, для которого позировала в провокационным комбинезоном ярко-оранжевого цвета с длинными рукавами и высоким воротником. Под него она надела белье телесного цвета.

Участница реалити-шоу позировала на фоне своей гардеробной комнаты. За ее спиной видны десятки эксклюзивных сумок Birkin, стоимость которых достигает несколько сотен тысяч долларов. В кадре также заметны клатчи и рюкзаки от самых модных брендов.