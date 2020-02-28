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    Фото

    Моника Беллуччи снялась в сексуальном боди от Gucci

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    Моника Беллуччи снялась в сексуальном боди от Gucci

    Итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала трендовые образы в новой фотосессии

    55-летняя звезда позировала в сексуальном боди от Gucci, худи-платье с камуфляжным принтом от Christian Dior, классическом брючном костюме от Saint Laurent и твидовом пиджаке от Chanel, блистая на страницах итальянского глянца L’Officiel.

    Съемка прошла в одном из самых известных отелей Парижа - Hotel Plaza Athenee, с террасы которого открывается вид на весь город и его самую известную достопримечательность — Эйфелеву башню.

    Место выбрали неслучайно, Сам Кристиан Диор вдохновлялся элегантным дизайном отеля и его изысканными посетительницами, создавая свои коллекции. А спа-центр отеля может похвастаться солидной коллекцией набросков великого кутюрье – они украшают стены.

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    Моника Беллуччи снялась в сексуальном боди от Gucci
    Моника Беллуччи снялась в сексуальном боди от Gucci

    Кадры из новой фотосессии, в которой Беллуччи демонстрирует неувядающую красоту и безупречное чувство стиля, были опубликованы на личной Instagram-странице Патриса ван Малдера — парижского фотографа, реализовавшего модную съемку.

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