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    Фото

    Ким Кардашьян покорила сеть романтичным фото

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    Ким Кардашьян покорила сеть романтичным фото

    Ким Кардашьян, которая никогда не упускает случая выразить свою любовь мужу, в этот раз особенно постаралась

    В честь наступившего Нового года Ким Кардашьян опубликовала романтичное фото с Канье Уэстом. На художественно снятом кадре Ким нежно целует супруга, который лежит на каменном выступе.

    «Много любви в 2020 году», – написала знаменитая красавица под постом.

    Такое фото стало настоящим вдохновением для фолловеров 39-летней дивы. Поклонники оценили пост в более 2-х миллионов лайков и тысячами комментариев.

    Они не устают восхищаться парой и их чувствами, которые, кажется, со временем только крепнут.

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    instagram.com/kimkardashian

    Напомним, пара стала встречаться в 2012-м году. А в 2014-м Канье сделал Ким официальное предложение.

    В семье подрастает четверо детей: 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, Чикаго, которой вскоре исполнится 2 года, а также Псалм, который в мае наступившего года отпразднует свой первый день рождения.

    Ким и Канье, несмотря на занятость, уделяют семье много времени и всегда подчеркивают, что дети и домашний очаг – самое важное для них.

    Супруги стараются отмечать все праздники в кругу близких, в отпуск всегда берут малышей, а также не забывают радовать поклонников повседневными милыми кадрами.

    фотография дети Кардашьян День рождения отпуск
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