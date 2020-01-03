Ким Кардашьян покорила сеть романтичным фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким Кардашьян, которая никогда не упускает случая выразить свою любовь мужу, в этот раз особенно постаралась

В честь наступившего Нового года Ким Кардашьян опубликовала романтичное фото с Канье Уэстом. На художественно снятом кадре Ким нежно целует супруга, который лежит на каменном выступе.

«Много любви в 2020 году», – написала знаменитая красавица под постом.

Такое фото стало настоящим вдохновением для фолловеров 39-летней дивы. Поклонники оценили пост в более 2-х миллионов лайков и тысячами комментариев.

Они не устают восхищаться парой и их чувствами, которые, кажется, со временем только крепнут.

instagram.com/kimkardashian

Напомним, пара стала встречаться в 2012-м году. А в 2014-м Канье сделал Ким официальное предложение.

В семье подрастает четверо детей: 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, Чикаго, которой вскоре исполнится 2 года, а также Псалм, который в мае наступившего года отпразднует свой первый день рождения.

Ким и Канье, несмотря на занятость, уделяют семье много времени и всегда подчеркивают, что дети и домашний очаг – самое важное для них.

Супруги стараются отмечать все праздники в кругу близких, в отпуск всегда берут малышей, а также не забывают радовать поклонников повседневными милыми кадрами.