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    Фото

    Наталья Водянова выходит замуж

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    Наталья Водянова выходит замуж

    Cупермодель Наталья Водянова и известный французский миллиардер Антуан Арно решили пожениться после восьми лет отношений

    Супермодель Наталья Водянова сообщила о скором замужестве. Об этом Наталья сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав первое совместное фото в новом году.

    На снимке виднеется помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце модели.

    «Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020, мы готовы! Не могу дождаться, чтобы праздновать следующий год с любимым Антуаном Арно», – подписала фото Наталья.

    В комментариях супермодель подтвердила то, что бизнесмен сделал ей предложение коротким «Да». А вот как это произошло, рассказывать не стала.

    Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2008-м, но стали парой лишь спустя три года. Инициатором знакомства стал сам Антуан — сын миллиардера Бернара Арно, самого состоятельного человека Франции и одного из богатейших людей мира. Семья Арно владеет модной империей Louis Vuitton Moet Hennessy.

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    Наталья Водянова выходит замуж
    Наталья Водянова выходит замуж
    Наталья Водянова выходит замуж
    Наталья Водянова выходит замуж
    Наталья Водянова выходит замуж
    Наталья Водянова выходит замуж
    Наталья Водянова выходит замуж

    В мае 2014-го Наталья родила их первого общего сын Максима, а в июне 2016-го на свет появился Роман. Ранее модель была замужем за аристократом Джастином Портманом. От него Водянова родила троих детей: дочь Неву (в марте 2006-го) и сыновей Лукаса (в декабре 2001-го) и Виктора (в сентябре 2007-го).

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