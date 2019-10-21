Ким Кардашян празднует День рождения: за что мы любим провокационную звезду



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vogue.ua

21 октября 39 лет исполняется Ким Кардашьян, девушке которую знает вся планета

Ким Кардашян – американская знаменитость, светская львица, звезда Instagram и реалити-шоу. Ее имя регулярно попадает на первые страницы таблоидов скандальной хроники.

Она стала не только успешной бизнесвумен, сделала из своего имени высокооплачиваемый бренд, вышла замуж за Канье Уэста, но и создала многомиллионную армию поклонников в социальных сетях.

Благодаря Ким Кардашьян развеялся стереотип, что красивая женщина – значит худая. Она показала на собственном примере, что нужно любить себя и свое тело. Свои формы она так или иначе использует постоянно, например, флакон ее авторского парфюма является слепком ее тела.

Несмотря на мировую популярность, семья для Ким всегда была и будет на первом месте. Она регулярно посещает все презентации мужа Канье Уэста, тестирует на себе новые модели его кроссовок Yeezy и поддерживает своих сестер на модных показах. Ким считает, что для семьи важно делать что-то особенное вместе, поэтому все сестры семьи Кардашьян-Дженнер снялись в рекламной кампании Calvin Klein, посвященной идее крепких семейных уз. Также Ким не забывает о своих корнях.

У Ким получается делать деньги из всего, за что она берется: съемки, телешоу, линия косметики, парфюмерии и детской одежды. Только Ким могла выпустить книгу со своими селфи, которая разлетелась в считанные дни на Ebay. Ее восковая копия стоит в Музее мадам Тюссо и делает опять же селфи. Она не побоялась и воспроизвела точную копию своего тела для новой линейки духов KKW Beauty. Кардашьян превратила свое имя в высокооплачиваемый бренд, ведь только один пост в Instagram у нее стоит более $700 тыс.

По просьбе Ким Кардашьян была освобождена пожилая женщина, отбывающая пожизненный срок за контрабанду наркотиков. Ким лично оплатила адвокатов для подсудимой и попросила Дональда Трампа прислушаться к ней. Помимо этого, когда ее отчим Брюс Дженер решил поменять пол, она защищала его от массовых атак в социальных сетях и всячески поддерживала.

Ким Кардашьян не боится экспериментировать, быть смешной или непонятой. Зная, что за каждым ее шагом следят около 120 миллионов подписчиков, Ким все равно продолжает удивлять. Перекрасить волосы из вороньего черного в холодный блонд - легко, позировать в белье на морозе для немецкого фотографа Юргена Теллера - пожалуйста, сняться в клипе обнаженной вместе с бывшей девушкой Канье Уэста - не проблема, надеть велосипедки, объемный худи и босоножки - почему нет? Этому списку нет предела, как и смелости Ким.

Джерело: vogue.ua