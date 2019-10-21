Ким Кардашьян среди ночи отправилась за мороженым: фото папарацци



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

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Ким Кардашьян в спортивном костюме ночью на заправке перед рестораном быстрого питания, куда она приехала за любимым десертом – сливочным мороженым. На одном из кадров Ким выходит из ресторана со стаканчиком и выглядит очень довольной.

«Как считаете, слишком рано для мороженного», – шутливо обратилась она к фолловерам.

Поклонники в комментариях пожелали звезде приятного аппетита, хотя и отметили, что можно было потерпеть до светлого времени суток.

«Не представляю, до какой же степени должно хотеться мороженного, чтобы встать и поехать за ним среди ночи», «вот это я понимаю диета, молодец Кимми», «Мороженое среди ночи это реально странно, но кто если не Ким Кардашян может позволить себе любые странности», — написали фолловеры.