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    Фото

    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)

    • Розсилка
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)

    Иногда слишком креативная подача блюд делает блюда не слишком аппетитными

    Чтобы привлечь посетителя, а затем ему запомниться, заведения общепита идут на разные ухищрения. В поисках своей фишечки некоторые из них выбирают оригинальную подачу блюд. Иногда слишком оригинальную. Настолько, что клиенты себя чувствуют очень странно и буквально.

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    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)
    Когда шокирующая подача блюд заставила посетителей мечтать о простых тарелках (фото)

    «Да уж, иногда такая подача блюд делает их не слишком аппетитными. Но иногда подкачивает не только сама подача, но и исполнение», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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