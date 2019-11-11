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    Фото

    Художница показывает забавные моменты в паре (фото)

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    Художница показывает забавные моменты в паре (фото)
    instagram.com/beisme08

    Отношения – это гораздо больше, чем держаться за руки, вместе куда-то идти или делать совместные фото

    Так считает эта талантливая художница Луон Туй, которая рисует совместный быт со своим парнем. У каждого случались похожие моменты.

    Иллюстратор Луон То решили доказать, что любовь – это не только волшебные мгновения, но и забота, преданность и общие взгляды.

    Со временем желание сделать вторую половинку самой счастливой в мире может угасать, но настоящая любовь всегда остается. Именно это и показывает девушка в своих рисунках.

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    instagram.com/beisme08
    instagram.com/beisme08
    instagram.com/beisme08
    instagram.com/beisme08
    instagram.com/beisme08
    instagram.com/beisme08
    instagram.com/beisme08
    instagram.com/beisme08
    instagram.com/beisme08
    instagram.com/beisme08
    instagram.com/beisme08
    instagram.com/beisme08

    «Мое вдохновение – это повседневная жизнь с моим парнем, и эти истории также обо мне», – делится Луон. Правда, самое приятное то, что у забавных и очаровательных артах немало пар может узнать себя.

    фотография искусство
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