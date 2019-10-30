Кортни Кокс смутила подписчиков слишком горячим снимком с Дэвидом Бекхэмом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

24smi.org

Американская актриса Кортни Кокс смутила подписчиков совместным снимком с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвидом Бекхэмом

Кортни опубликовала в Instagram две фотографии с Бексом из джакузи – на одном из снимков рука актрисы оказалась подозрительно близко от детородного органа бывшего спортсмена.

«Слишком жарко в горячей ванне!» – написала Кокс под постом.

Переглянути цей допис в Instagram Too hot in the hot tub! #modernfamily Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 25 Жов 2019 р. о 12:42 PDT

Загадочная публикация вызвала недоумение у подруг Кортни. Так, актриса Дженнифер Энистон оставила под снимками следующий комментарий: «Подождите. А что происходит?»

Оказалось, что Бекс вовсе не закрутил с Кортни роман – легенда «МЮ» всего-навсего снялся в одном из эпизодов сериала «Американская семейка», где Кокс исполнила камео.

instagram.com/davidbeckham

Эту информацию подтвердил и сам Бекхэм, опубликовав в Instagram совместное фото с актрисой – на нем Дэвид и Кортни разучивают сценарий.

Джерело: eurosport.ru