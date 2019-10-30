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    Кортни Кокс смутила подписчиков слишком горячим снимком с Дэвидом Бекхэмом

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    Кортни Кокс смутила подписчиков слишком горячим снимком с Дэвидом Бекхэмом
    24smi.org

    Американская актриса Кортни Кокс смутила подписчиков совместным снимком с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвидом Бекхэмом

    Кортни опубликовала в Instagram две фотографии с Бексом из джакузи – на одном из снимков рука актрисы оказалась подозрительно близко от детородного органа бывшего спортсмена.

    «Слишком жарко в горячей ванне!» – написала Кокс под постом.

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    Too hot in the hot tub! #modernfamily

    Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

    Загадочная публикация вызвала недоумение у подруг Кортни. Так, актриса Дженнифер Энистон оставила под снимками следующий комментарий: «Подождите. А что происходит?»

    Оказалось, что Бекс вовсе не закрутил с Кортни роман – легенда «МЮ» всего-навсего снялся в одном из эпизодов сериала «Американская семейка», где Кокс исполнила камео.

    ____12.36.37
    instagram.com/davidbeckham

    Эту информацию подтвердил и сам Бекхэм, опубликовав в Instagram совместное фото с актрисой – на нем Дэвид и Кортни разучивают сценарий.

    Джерело: eurosport.ru

    Манчестер знаменитости фотография актриса Instagram
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