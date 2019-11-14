Кошка Картошка покорила сеть своими глазами (фото)

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instagram.com/therealcatato

Рыжей Картошке уже пять лет. На ее страницу в Instagram подписаны более 50 тыс. человек

Животное поразило интернет-пользователей. Глаза у кошки настолько большие, что она выглядит постоянно удивленной.

Некоторые подписчики шутят: это инопланетное существо, которое прилетело на Землю, чтобы покорить людей. По словам хозяйки, днем Картошка любит полежать на полу, а ночью спит на специально оборудованном месте.

Эшли призналась, что не узнавала, есть ли у питомца генетическое заболевание. В любом случае она не видит причин относиться к любимице как-то иначе.

По словам девушки, Картошка с ней уже два года. Как только она появилась в доме, Эшли сразу начала публиковать фотографии.

Когда число подписчиков стало расти, кошка превратилась в настоящую звезду Instagram. Абсолютно все обращают внимание на ее невероятные глаза.