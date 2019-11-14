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    Фото

    Метро Берлина украсили плакатами с видами Украины

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    Метро Берлина украсили плакатами с видами Украины
    ukrinform.ua

    С 11 ноября на станциях берлинского метро разместили плакаты с видами Украины - Карпат, Киева, Львова и Одессы

    Инициатором акции, которая продлится неделю, выступила организация IWEK e.V. Идея акции популяризации Украины родилась в прошлом году. Команда проекта подала заявку в МИД Украины и получила грант.

    Изначально планировалось показать на плакатах 50 изобретений, которые украинцы подарили миру, поскольку Берлин - инновационный город.

    Но впоследствии идея трансформировалась: по просьбе Посольства Украины в ФРГ в метро решили разместить фото украинских городов.

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    ukrinform.ua
    ukrinform.ua
    ukrinform.ua

    С целью формирования позитивного имиджа Украины, плакаты разместили на 150 местах на станциях в центральной части Берлина.

    Джерело: ukrinform.ua

    метро фотография акции украинцы
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