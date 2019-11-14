Метро Берлина украсили плакатами с видами Украины
ukrinform.ua
С 11 ноября на станциях берлинского метро разместили плакаты с видами Украины - Карпат, Киева, Львова и Одессы
Инициатором акции, которая продлится неделю, выступила организация IWEK e.V. Идея акции популяризации Украины родилась в прошлом году. Команда проекта подала заявку в МИД Украины и получила грант.
Изначально планировалось показать на плакатах 50 изобретений, которые украинцы подарили миру, поскольку Берлин - инновационный город.
Но впоследствии идея трансформировалась: по просьбе Посольства Украины в ФРГ в метро решили разместить фото украинских городов.
С целью формирования позитивного имиджа Украины, плакаты разместили на 150 местах на станциях в центральной части Берлина.
Джерело: ukrinform.ua