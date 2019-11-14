Екс-чиновница, арестованная по делу о продаже должностей, поменяла внешность (ФОТО)
Интересно, связанные ли факты незаконного обогащения и дорогостоящих операций?
В Украине очередной громкий скандал со взятками. На этот раз на горячем взяли главу департамента Офиса президента Светлану Кондзелю и бывшего заместителя экс-министра культуры Украины – Викторию Лесничую.
По данным силовиков, женщины состояли в преступной группе, которая требовала $300 тыс. за теплую должность в НАК «Нафтогазе Украины».
Это уже не первый скандал связан с именем Виктории Лесничей.
В августе 2012 ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке «серых» финансовых схем. Она опровергала все обвинения в свой адрес.
10 августа Минкульт освободил ее от должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.
Лесничая в прошлом – заместитель экс-министра культуры Украины Михаила Кулиняка. Эту должность она занимала с сентября 2010 по октябрь 2011 года.
С 29 ноября 2012-го она работала на должности заместителя гендиректора завода «Большевик».
На сегодняшний день Лесничая возглавляет общественную организацию «Международный дипломатический совет в Украине», является руководителем и учредителем другой ОО «Святыня-Берегиня». Также она руководитель и учредитель стоматологической клиники «Стабилис» в Киеве.
На своей странице в Facebook Лесничая публикует селфи и философские размышления, а также систематически делится постами женского клуба «За семейные ценности».
Именно за фотографиями Виктории интересно наблюдать. Ведь с каждым годом ее лицо меняется. За время своего вовлечения в политическую жизнь Украины, Виктория Лесничая осуществила минимум четыре оперативные вмешательства.
«Нос изменила, подтяжка, белфоропластика, удалила комки Биша. Там куча операций», - комментирует внешний вид чиновницы анонимный эксперт, известный пластический хирург.
Все изменения во внешности Виктории начали происходить в 2014 году. Еще в марте этого года Виктория присутствовала на переговорах между представителями Европейской экономической палаты (EEIG) и компании Hetton Assets LР. И выглядела на фото довольно естественно.
Первые фото Виктории на ее Facebook странице датированы декабрем 2014 года и там уже заметны изменения на лице чиновницы.
С тех пор она перенесла не одну операцию и десятки инъекций.