Екс-чиновница, арестованная по делу о продаже должностей, поменяла внешность (ФОТО)

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facebook.com/v.lisnycha

Интересно, связанные ли факты незаконного обогащения и дорогостоящих операций?

В Украине очередной громкий скандал со взятками. На этот раз на горячем взяли главу департамента Офиса президента Светлану Кондзелю и бывшего заместителя экс-министра культуры Украины – Викторию Лесничую.

По данным силовиков, женщины состояли в преступной группе, которая требовала $300 тыс. за теплую должность в НАК «Нафтогазе Украины».

Это уже не первый скандал связан с именем Виктории Лесничей.

В августе 2012 ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке «серых» финансовых схем. Она опровергала все обвинения в свой адрес.

10 августа Минкульт освободил ее от должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Лесничая в прошлом – заместитель экс-министра культуры Украины Михаила Кулиняка. Эту должность она занимала с сентября 2010 по октябрь 2011 года.

С 29 ноября 2012-го она работала на должности заместителя гендиректора завода «Большевик».

На сегодняшний день Лесничая возглавляет общественную организацию «Международный дипломатический совет в Украине», является руководителем и учредителем другой ОО «Святыня-Берегиня». Также она руководитель и учредитель стоматологической клиники «Стабилис» в Киеве.

На своей странице в Facebook Лесничая публикует селфи и философские размышления, а также систематически делится постами женского клуба «За семейные ценности».

Именно за фотографиями Виктории интересно наблюдать. Ведь с каждым годом ее лицо меняется. За время своего вовлечения в политическую жизнь Украины, Виктория Лесничая осуществила минимум четыре оперативные вмешательства.

«Нос изменила, подтяжка, белфоропластика, удалила комки Биша. Там куча операций», - комментирует внешний вид чиновницы анонимный эксперт, известный пластический хирург.

postup.in.ua

Все изменения во внешности Виктории начали происходить в 2014 году. Еще в марте этого года Виктория присутствовала на переговорах между представителями Европейской экономической палаты (EEIG) и компании Hetton Assets LР. И выглядела на фото довольно естественно.

Первые фото Виктории на ее Facebook странице датированы декабрем 2014 года и там уже заметны изменения на лице чиновницы.

С тех пор она перенесла не одну операцию и десятки инъекций.