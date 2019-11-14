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    Иван Дорн снялся в римейке на клип группы «ВВ» «Танці»

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    Иван Дорн снялся в римейке на клип группы «ВВ» «Танці»
    instagram.com/dorn_ivan

    Известный артист Иван Дорн представил римейк популярного 30-лет назад клипа

    На официальном YouTube-канале онлайн-медиа Слух, выпускающих видео, воспроизводя один в один старые украинские клипы, появился ремейк клипа на песню «ВВ» «Танці».

    В ролике, который 30 лет назад стал первым в украинском шоу бизнесе, Иван Дорн в компании Владимира Остапчука, Андрея Шабанова и Яна Гордиенко (YanGo) предстают в виде группы «Вопли Видоплясова». 

    Олега Скрипку изображает сам Дорн. Мы видим кадры из старого клипа и нового. Артисты повторяют движения группы ВВ, но в то же время показывают свою уникальность.

    Интересным фактом является то, что соучредитель группы Александр Пипа для съемок ремейка одолжил свою бас-гитару, то есть в обоих версиях видео фигурирует тот же инструмент.

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    Иван Дорн снялся в римейке на клип группы «ВВ» «Танці»
    Иван Дорн снялся в римейке на клип группы «ВВ» «Танці»
    Иван Дорн снялся в римейке на клип группы «ВВ» «Танці»
    Иван Дорн снялся в римейке на клип группы «ВВ» «Танці»
    Иван Дорн снялся в римейке на клип группы «ВВ» «Танці»

    Онлайн-медиа «Слух» отмечает, что продолжит выпускать видео, в которых точно воспроизводятся известные старые украинские песни и клипы.

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