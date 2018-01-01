Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
- Сьогодні, 08:18
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Тату-мастер Карол Рыбаковски из Польши известен своими невероятно реалистичными работами
Вы не поверите, но он воссоздаёт на человеческой коже различные портреты с фотографической точностью! Карол учился в академии изобразительных искусств в Варшаве, что, разумеется, повлияло на его стиль.
Любой человек, занимающийся этим ремеслом, скажет вам, что реалистичные портреты являются самым сложным видом татуировок.
instagram.com/karolrybakowski
Однако своё мастерство Карол доводит до такого совершенства, что, глядя на его готовые тату, не поймёшь — то ли перед нами настоящий нательный рисунок, то ли переводилка, просто наложенная на руку.