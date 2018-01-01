Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть

Тату-мастер Карол Рыбаковски из Польши известен своими невероятно реалистичными работами

Вы не поверите, но он воссоздаёт на человеческой коже различные портреты с фотографической точностью! Карол учился в академии изобразительных искусств в Варшаве, что, разумеется, повлияло на его стиль. Любой человек, занимающийся этим ремеслом, скажет вам, что реалистичные портреты являются самым сложным видом татуировок. [GALLERY_BLOCK]



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Тату-мастер Карол Рыбаковски из Польши известен своими невероятно реалистичными работами

Вы не поверите, но он воссоздаёт на человеческой коже различные портреты с фотографической точностью! Карол учился в академии изобразительных искусств в Варшаве, что, разумеется, повлияло на его стиль.

Любой человек, занимающийся этим ремеслом, скажет вам, что реалистичные портреты являются самым сложным видом татуировок.

Однако своё мастерство Карол доводит до такого совершенства, что, глядя на его готовые тату, не поймёшь — то ли перед нами настоящий нательный рисунок, то ли переводилка, просто наложенная на руку.





