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    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть

    Тату-мастер Карол Рыбаковски из Польши известен своими невероятно реалистичными работами
    Вы не поверите, но он воссоздаёт на человеческой коже различные портреты с фотографической точностью! Карол учился в академии изобразительных искусств в Варшаве, что, разумеется, повлияло на его стиль. Любой человек, занимающийся этим ремеслом, скажет вам, что реалистичные портреты являются самым сложным видом татуировок.  [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 08:18
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    Тату-мастер Карол Рыбаковски из Польши известен своими невероятно реалистичными работами

    Вы не поверите, но он воссоздаёт на человеческой коже различные портреты с фотографической точностью! Карол учился в академии изобразительных искусств в Варшаве, что, разумеется, повлияло на его стиль.

    Любой человек, занимающийся этим ремеслом, скажет вам, что реалистичные портреты являются самым сложным видом татуировок. 

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    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    Кожа вместо холста: Гиперреалистичные татуировки польского мастера восхитили сеть
    instagram.com/karolrybakowski

    Однако своё мастерство Карол доводит до такого совершенства, что, глядя на его готовые тату, не поймёшь — то ли перед нами настоящий нательный рисунок, то ли переводилка, просто наложенная на руку.



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