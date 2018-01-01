Забавные фотографии животных, которые в первый раз увидели снег

Снег любят не только маленькие дети

Как мало нужно человеку для счастья! Пожалуй, эта мысль приходила в голову многим, во всяком случае из тех, кто живёт в средней полосе. А радость домашних питомцев бывает ещё более восторженной, чем у из хозяев. В нашей фотоподборке вы найдете забавные снимки, на которых запечатлена реакция животных, которым довелось увидеть снег первый раз в



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Снег любят не только маленькие дети

Как мало нужно человеку для счастья! Пожалуй, эта мысль приходила в голову многим, во всяком случае из тех, кто живёт в средней полосе.

А радость домашних питомцев бывает ещё более восторженной, чем у из хозяев.

В нашей фотоподборке вы найдете забавные снимки, на которых запечатлена реакция животных, которым довелось увидеть снег первый раз в жизни.

Джерело: Культурология