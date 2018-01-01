Ослепительные пейзажи, которые доказывают, что природа - лучший дизайнер
- Сьогодні, 14:06
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Fullpicture.ru, ofigenno.com
Природа и человек — лучшие художники, и когда они работают вместе, результат всегда является шедевром
Представленные снимки в нашей фотоподборке являются успешной комбинацией правильного момента, умения фотографа и поразительный, тщательно подобранный ракурс. И главное - никакого фотошопа.
Мы представляем вам коллекцию фотографий, которые показывают полное, удивительное разнообразие дикой природы на нашей планете. Каждое из них действительно произведение искусства.
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