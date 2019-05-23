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    Креативный художник изобразил героев «Игры престолов» в виде персонажей советских мультфильмов

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    Креативный художник изобразил героев «Игры престолов» в виде персонажей советских мультфильмов

    Такого поклонники сериала еще не видели

    «Игра престолов» закончилась, фанаты слёзно попрощались с сериалом, и настала прекрасная пора обыгрывания всего, что содержали в себе 8 сезонов сего отменного зрелища.

    Художник из Сыктывкара, работающий под псевдонимом Prokky, тоже не остался в стороне и решил преобразить внешний вид основных героев «Игры престолов», ловко и вдумчиво совместив их образы с любимыми нами персонажами советских мультфильмов.

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    Креативный художник изобразил героев «Игры престолов» в виде персонажей советских мультфильмов
    Креативный художник изобразил героев «Игры престолов» в виде персонажей советских мультфильмов
    Креативный художник изобразил героев «Игры престолов» в виде персонажей советских мультфильмов
    Креативный художник изобразил героев «Игры престолов» в виде персонажей советских мультфильмов
    Креативный художник изобразил героев «Игры престолов» в виде персонажей советских мультфильмов
    Креативный художник изобразил героев «Игры престолов» в виде персонажей советских мультфильмов
    Креативный художник изобразил героев «Игры престолов» в виде персонажей советских мультфильмов
    Креативный художник изобразил героев «Игры престолов» в виде персонажей советских мультфильмов

    Нарисовано более чем симпатично, роли подобраны идеально — чем этот кроссовер не один из лучших, что мы видели?

    Джерело: twizz.ru

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