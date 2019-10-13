Крошечная коала Джои: фото маленькой коалы с гипсом на лапке



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boredpanda.com

Крошечная коала Джои упала с дерева, пришлось наложить гипс на сломанную лапку

Коалу привезли в зоопарк Werribee в возрасте 150 дней и весом менее 500 г, когда она должна была еще сидеть в сумке у матери.

Она быстро пошла на поправку, но ей все равно придется провести больше года со специалистами, прежде чем выпустят в дикую природу.

К сожалению мать маленькой Джои пришлось усыпить, у нее были очень серьезные травмы и ветеринар принял такое трудное решение. У Джои есть все шансы на выживание и счастливую жизнь.

«Когда ее привезли к нам, она была совсем малюсенькой, - говорит медсестра Джесс Райс. «Как раз на той стадии, когда начинают высовывать голову из маминой сумки. Обычно, такие малышки без матери редко выживают».

Рентген показал, что у малышки перелом лапки, поэтому ветеринары наложили маленький гипс и круглосуточно наблюдали за ней. Вскоре малышка восстановила силы, прибавила в весе.

К сожалению, коалы находятся под угрозой исчезновения. Количество этих животных сокращается, и теперь они включены в «Красную книгу».

Среда обитания коалы страдает от последствий изменения климата, вырубки лесов и болезней.





Джерело: boredpanda.com