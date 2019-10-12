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    Фото

    Tayanna порадовала поклонников горячим фото

    • Розсилка
    Tayanna порадовала поклонников горячим фото
    instagram.com/tayanna_reshetnyak

    Певица Татьяна Решетняк, выступающая под псевдонимом Tayanna, показала архивное фото со съемок клипа «Фантастична жінка»

    Кадр со съемок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Tayanna позирует в черном купальнике с очень глубоким декольте, демонстрируя стройные ноги. 

    «Сегодня год с выхода клипа «Фантастична жінка». Эта песня о каждой из вас — неземных созданий с творческой душой и огненным сердцем», — написала артистка.

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    instagram.com/tayanna_reshetnyak

    Поклонники певицы поблагодарили ее за творчество и отдельно отметили ее красоту: «Хоть 10 лет пройдет, все равно всегда актуально будет», «Нравится мне эта девочка. Не заелась и не приелась. И творчество на высоте», «Непревзойденная Татьяна». 

    35-летняя Tayanna не замужем, воспитывает сына Даниэля. Участвовала в Нацотборе на Евровидение-2018 и заняла второе место.


    Джерело: style.nv.ua

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