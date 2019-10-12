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    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)

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    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)

    Украинская певица-миллионерша пришла на показ одежды из секонд-хенда

    Певица Камалия, супруга британско-украинского предпринимателя и миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура посетила детский показ мод (Junior Fashion Week), который третий год подряд проходит в Киеве.

    Изюминкой детской недели моды, которая стартовала 10 октября, стало то, что первый день показа был социальным - вся одежда была сделана из перешитых вещей из барахолок и секонд-хендов.

    Дети-дизайнеры сделали акцент на экотренде. Его основная цель: показать, что чрезмерное потребление неуместно даже на модном подиуме, а вторая жизнь вещей - нормальная практика, и даже богатые и знаменитые не стесняются носить одежду из вторсырья.

    При этом себестоимость каждого образа, который демонстрировали на подиуме, не превысил 200 гривен.

    Вместе с детьми-моделями на дефиле вышли и известные украинские ведущие - Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич и Надежда Матвеева.

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    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)
    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)
    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)
    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)
    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)
    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)
    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)
    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)
    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)
    Украинские звезды на неделе детской моды в Киеве (фото)

    На показ также вместе с сыном пришла Слава Каминская из «НеАнгелов», ведущий Андрей Джеджула и другие селебретис.

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости фотография Камалия певица одежда Слава Каминская
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