Во Франции выпустили посуду в стиле «Звездных войн»



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Серия будет доступна для приобретения с 1 ноября 2019 и включает в себя восемь новинок

Французский производитель посуды Le Creuset выпустил линейку продуктов, посвященную «Звездным войнам».

Она будет доступна для приобретения с 1 ноября и включает восемь новинок.

Поклонники фильма смогут узнать на посуде Хана Соло из «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар», он помещен на крышку жаровни Roaster Signature Car Han Solo, которая будет стоить $450 долларов.

Роботы R2-D2, C-3PO и BB-8 изображены в виде небольших кастрюль Mini Cocottes по $30 долларов каждая, которые можно использовать для приготовления меньших блюд.

Круглая чугунная кастрюля «Дарт Вейдер» будет стоить $395.

Самым дорогим продуктом в линейке оказалась чугунная кастрюля Tatooine Round, за нее придется отдать $900. На ее создание авторов вдохновил одноименный пустынный остров, известный во Вселенной «Звездных войн». Таких кастрюль будет выпущено всего девять.

Джерело: go.skimresources.com