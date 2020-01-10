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    Ксения Мишина показала фото из Египта

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    Ксения Мишина показала фото из Египта
    instagram.com/misha.k.ua

    Победительница «Танцев со звездами 2019», популярная актриса Ксения Мишина после празднования Нового года решила немного передохнуть

    Вместе с семилетним сыном Платоном, которого воспитывает одна, она улетела в Египет.

    Мама с сыном выбрали для каникул морской курорт Шарм-эль-Шейх. Однако, как призналась Ксения, им не повезло с отелем и погодой. 

    Поэтому они решили потратить время на интересную поездку и отправились к древним пирамидам в Гизе, что возле Каира.

    На своей странице в Instagram Мишина поделилась эффектными кадрами на фоне старинных сооружений - одного из старых семи чудес света. 

    Звезда довольно редко показывает в сети своего сына, однако много и очень тепло рассказывает о нем.

    Актриса с сыном весело позировали на фоне пирамид - однако по фото видно, что погода действительно довольно прохладная. 

    Ксения одета в толстовку, кофту с капюшоном, лосины и кроссовки, Платон же в куртке с капюшоном, теплых брюках и обуви.

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    Ксения Мишина показала фото из Египта
    Ксения Мишина показала фото из Египта
    Ксения Мишина показала фото из Египта
    Ксения Мишина показала фото из Египта

    «Прикоснуться к Вечности всегда прекрасно ...Пожалуй, в этот раз - это единственное место, которое максимально впечатлило и зарядило) Когда море холодное и отель - ошибка, главная цель - найти счастье и позитив в себе. Мы с Платоном всем шлем любовь», - поделилась Мишина под публикацией.

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