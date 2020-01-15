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    Фото

    Ольга Сумская показала как праздновала Маланку

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    Ольга Сумская показала как праздновала Маланку
    instagram.com/olgasumska

    К семейному празднику присоединились собаки Сумской

    Народная артистка Украины с большим уважением относится к важным праздникам. К примеру, 13 января дружная семья Сумской отпраздновала Щедрый вечер - Маланку. Также в этот день празднуют «старый новый год».

    На своей страничке в сети Instagram Ольга показала несколько фото и видео с праздника, показав богатый на яства стол. Конечно же, особенного внимания заслуживают снимки с мужем и дочкой. На фото Ольга позирует с младшей 17-летней дочкой Анной и мужем, также актором Виталием Борисюком. 

    Напомним, что у Ольги есть старшая дочь, 29-летняя Антонина от предыдущего брака с актером Евгением Паперным. Отметим, что молодая актриса беременна. Так что скоро Ольга станет во второй раз бабушкой.

    Кстати, еще один член семьи на фото - один из домашних любимчиков. У Ольги есть две белоснежных чихуахуа – Джессика и Жасмин.

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    Ольга Сумская показала как праздновала Маланку
    Ольга Сумская показала как праздновала Маланку

    «Празднуем Маланку вместе! Со Старым Новым годом, друзья! Пусть все старое останется в прошлом и придет новое, хорошо и радостное в каждый дом!» - трогательно подписала фото Ольга.

    фотография актриса Новый год семья Instagram Ольга Сумская
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