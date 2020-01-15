Риз Уизерспун поразила молодостью на селфи



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instagram.com/reesewitherspoon

Риз Уизерспун относится к тому типу знаменитостей, которые обожают вести личный микроблог в Instagram

Риз Уизерспун решила поговорить о творчестве. «Доброе утро, insta-семья! Мой день начался с ощущения вдохновения и желания создавать. Мне любопытно... что вызывает у вас творческое мышление?», – написала знаменитая голливудская актриса. Пост она сопроводила фото практически без макияжа, где выглядит лет на 10 младше реального возраста.

Поклонники знаменитости начали наперебой перечислять свои источники вдохновения: время на природе, глоток ароматного кофе, хорошая музыка, вкусная еда.

Многие отметили, что обожают интервью с Риз и ее страницу в Instagram. Не обошли они стороной и неувядающую внешность актрисы.

Поклонники подчеркнули, что выглядит Риз невероятно молодой и хорошенькой. «Как можно быть такой симпатичной», – восхищаются они.

Похожий эффект произвела Риз недавно, опубликовав фото со своей 20-летней дочерью Авой. Снимок наглядно продемонстрировал, что 43-летняя звезда не просто невероятно похожа с дочкой, но и выглядит так молодо, что их можно вполне принять за сестер.