  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Риз Уизерспун поразила молодостью на селфи

    • Розсилка
    Риз Уизерспун поразила молодостью на селфи
    instagram.com/reesewitherspoon

    Риз Уизерспун относится к тому типу знаменитостей, которые обожают вести личный микроблог в Instagram

    Риз Уизерспун решила поговорить о творчестве. «Доброе утро, insta-семья! Мой день начался с ощущения вдохновения и желания создавать. Мне любопытно... что вызывает у вас творческое мышление?», – написала знаменитая голливудская актриса. Пост она сопроводила фото практически без макияжа, где выглядит лет на 10 младше реального возраста.

    Поклонники знаменитости начали наперебой перечислять свои источники вдохновения: время на природе, глоток ароматного кофе, хорошая музыка, вкусная еда.

    Многие отметили, что обожают интервью с Риз и ее страницу в Instagram. Не обошли они стороной и неувядающую внешность актрисы.

    Поклонники подчеркнули, что выглядит Риз невероятно молодой и хорошенькой. «Как можно быть такой симпатичной», – восхищаются они.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    instagram.com/reesewitherspoon
    instagram.com/reesewitherspoon

    Похожий эффект произвела Риз недавно, опубликовав фото со своей 20-летней дочерью Авой. Снимок наглядно продемонстрировал, что 43-летняя звезда не просто невероятно похожа с дочкой, но и выглядит так молодо, что их можно вполне принять за сестер.

    знаменитости фотография актриса музыка селфи Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ